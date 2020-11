Per la stagione autunnale Sky certamente non sta facendo mancare i grandi eventi al suo pubblico. I palinsesti della pay tv sono pieni di eventi, tra le partite della Serie A, i match di Champions League, i gran premi di Formula 1 e motomondiale. Oltre alla programmazione, a contraddistinguere Sky in queste settimane è anche l’offerta commerciale.

Come sempre, la pay tv riserva delle promozioni speciali per i nuovi abbonati. Anche tutti gli utenti fedeli però potranno beneficiare in questi giorni di iniziative molto vantaggiose.

Sky, tre occasioni da cogliere al volo per gli utenti storici

Alcune offerte Sky le riserva agli abbonati che hanno effettuato l’iscrizione al programma Extra. In base all’anzianità del contratto, i clienti della pay tv potranno accedere a tre occasioni.

La prima grande promozione è legata al servizio Sky WiFi. I clienti che hanno acquistato un piano per il satellitare potranno attivare anche nel nuove reti di Fibra ottica garantite dalla media company. Tutti coloro che sono clienti da almeno un anno potranno ricevere tre mesi a costo zero per la componente telefonica. Disponibili, invece, ben sei mesi gratis per gli abbonati da almeno sei anni.

In questi giorni, gli utenti fedeli della pay tv potranno acquistare anche il decoder di ultima generazione Sky Q ad un prezzo davvero vantaggioso. Anziché il costo di listino di 99 euro, il dispositivo sarà disponibile al costo unico di 29 euro.

L’ultima promozione riguarda il Intrattenimento Plus. Oltre ad avere un prezzo ridotto per l’attivazione mensile di un profilo Netflix, i clienti Sky avranno diritto al primo mese gratuito per l’abbonamento alla tv streaming.