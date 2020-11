Whatsapp: arriva la challenge No Nut November "contro" i rapporti sessuali

Novembre è ufficialmente il mese “antisesso”. In che senso? In questa particolare parte dell’anno che precede le festività, è di buona norma (almeno per quanto riguarda il genere maschile), aderire all’inusuale challenge denominata “No Nut November” e in circolo sulla piattaforma Whatsapp. Durante questo mese i ragazzi non potranno compiere azioni inerenti alla sfera sessuale, perché qualora ci si arrendesse, la sfida risulterebbe persa. I motivi che spingono gli adolescenti ad accettare questa sfida sono diversi. Ad esempio, alcuni sostengono che giovi alla salute aumentando le forze, l’energia e la concentrazione.

In realtà però non ci sono prove scientifiche che attestino la veridicità di tale dichiarazione. Sembrerebbe peraltro che privarsi del piacere possa provocare dei disagi in quanto la circolazione del sangue nell’organo maschile possa divenire più suscettibile alla diminuzione. Inoltre alcuni studi rivelano che favorendo l’autoerotismo ci sia un minor rischio di cancro alla prostata, ma anche una vita più longeva. Per cui la ricerca dichiara che ci sono più benefici per la salute praticando l’autoerotismo piuttosto che astenendosi.