WindTre è tra gli operatori più scelti del momento. Ogni mese le offerte proposte si dimostrano in grado di soddisfare le esigenze dei più poiché capaci di garantire degli ottimi contenuti a prezzi stracciati. Le opzioni operator attack, ad esempio, mirano a sfidare i principali gestori rivali e ad attirare l’attenzione dei loro clienti. Proprio per questo permettono di ottenere ogni mese delle quantità non indifferenti di minuti, SMS e Giga e sono disponibili a partire da una spesa di soli 5,99 euro al mese.

WindTre Go: le migliori offerte di questo mese!

Le migliori offerte proposte da WindTre nel mese di novembre sono: la WindTre Go 50 Top Plus e la WindTre Go 50 Fire Plus.

La prima tariffa menzionata è dedicata esclusivamente ai clienti Fastweb, PosteMobile e MVNO che decidono di acquistare una nuova SIM ed effettuare il trasferimento del numero. L’offerta è disponibile a soli 5,99 euro al mese, non prevede alcun costo di attivazione e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

La seconda opzione citata, invece, è rivolta soltanto ai clienti del gestore francese Iliad, i quali possono trasferire il numero a WindTre e attivare la tariffa senza sostenere costi di attivazione. In questo caso il costo di rinnovo ammonta a soli 6,99 euro al mese e include: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

Le due promozioni possono essere richieste effettuando l’accesso al sito ufficiale dell’operatore. L’attivazione avviene gratuitamente ma al momento dell’acquisto è necessario sostenere una spesa iniziale che riguarda la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato dell’offerta richiesta.