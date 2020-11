WindTre continua a puntare molto su questi mesi autunnali per estendere il suo consenso verso clienti vecchi e nuovi. Il provider ha ovviamente come obiettivo la ricerca di nuovi abbonati, ma allo stesso tempo è chiamato anche a premiare tutti coloro che hanno già attivato una SIM nelle scorse settimane e negli scorsi mesi.

WindTre, la tariffa con 100 Giga internet per una seconda SIM

In questi giorni è tornata ad essere attiva la promozione speciale Cube Large Easy Pay. Questa tariffa è riservata in particolar modo a tutti gli utenti che vogliono attivare una seconda SIM utile per aumentare il traffico per la connessione internet.

La tariffa Cube Large Easy Pay prevede per l’appunto l’attivazione di una seconda SIM su cui saranno aggiunti 100 Giga per la navigazione di rete sotto linea 4G e 4,5G. Il prezzo per questa seconda SIM sarà di 12,99 euro ogni trenta giorni.

Gli utenti che scelgono la Cube Large Easy Pay di WindTre avranno a loro disposizione anche il dispositivo WebCube. Con questo dispositivo, ci sarà anche la possibilità di condividere i propri 100 Giga su device diversi dallo smartphone. Il WebCube è determinante per collegare venti device in maniera contemporanea.

E’ bene ricordare che questa tariffa è collegata al metodo di pagamento Easy Pay. WindTre mette a disposizione degli utenti la possibilità di effettuare la ricarica automatica attraverso la fatturazione su carta di credito o conto corrente. L’attivazione di Cube Large Easy Pay è vincolata alla sottoscrizione di un abbonamento. Previsto quindi un vincolo di abbonamento per 24 mesi.