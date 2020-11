Abbiamo visto in queste ore come sia possibile recuperare messaggi eliminati da WhatsApp con avvenente semplicità. Ma quello in arrivo sulle chat di sempre più utenti dovrebbe essere cancellato immediatamente per evitare di incorrere in quella che la Polizia Postale ha etichettato come truffa a tutti gli effetti.

Entrando in profondità nel merito della questione si scopre che esisterebbe un buono da 250 Euro da prelevare e spendere all’interno di uno dei negozi delle grandi catene di elettronica consumer nazionale. Bisogna fare molta attenzione perché in questo caso, come in molti altri, l’impronta del phishing è ben visibile e rischia di causare parecchi danni. Ecco come stanno veramente le cose dopo le notifiche di avvertimento da parte delle autorità competenti.

Truffa WhatsApp: non c’è nessun coupon da centinaia di Euro per te

Nel corso di queste ore una valanga di utenti chiede spiegazioni aggiornate in merito ad un messaggio che sembra davvero strano. Una fonte sconosciuta segnala la possibilità di avere un coupon in regalo dal valore di ben 250 Euro. Una quantità di denaro importante da spendere eventualmente in uno dei grandi e-commerce nazionali di Unieuro, Trony, Expert, Euronics.

Per accedere alla nuova e solo ipotetica promozione è necessario compilare un modulo all’interno del quale si prevede l’inserimento dei propri dati personali. Oltre questi anche le coordinate bancarie che assimilano il tutto agli ultimi attacchi documentati cui si sono resi loro malgrado partecipi i clienti delle banche Unicredit e Sanpaolo.

Chiaro come si tratti unicamente di un attacco via email veicolato per mezzo di un link pericoloso. Come al solito è necessario non dare credito alle dichiarazioni delle fonti anonime nelle chat. Nessuno regala niente per niente e questo caso ne è l’ennesima prova tangibile. Conservate con cura i vostri dati e non concedete liberamente le informazioni bancarie al primo che passa. Solo in questo modo potrete avere la certezza di non incappare in situazione oltremodo spiacevoli.