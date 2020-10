WindTre ha in mente una sorpresa inaspettata per tutti gli utenti italiani, una promozione con la quale risulta essere possibile attivare 70 giga di traffico dati al mese, senza dover comunque necessariamente pagare un canone troppo elevato.

Il suo nome è Go 70 Fire+, è una promozione distribuita in versione operator attack, nella quale è possibile trovare 70 giga di internet alla velocità massima prevista dalla connettività 4.5G, quindi 600Mbps in download (attenzione però, dovete disporre di uno smartphone effettivamente compatibile), affiancati da 200 SMS da poter spedire ad ogni utente sul territorio italiano, per finire con illimitati minuti da utilizzare per chiamare chiunque si desideri.

Il canone previsto corrisponde esattamente a 6,99 euro mensili, da versare utilizzando il credito residuo della SIM ricaricabile che verrà acquistata in fase di attivazione. In parallelo ricordiamo essere completamente assente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova a poter abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza necessariamente incappare in una penale o in un costo aggiuntivo.

WindTre: quali utenti possono richiederla

L’offerta non può essere richiesta da tutti gli utenti, solamente i possessori di un numero telefonico di un MVNO la potranno attivare, con portabilità obbligatoria. Dai suddetti sono da considerarsi estranei i semivirtuali, ovvero gli operatori che sono di proprietà delle aziende classiche, come ad esempio Ho.Mobile, Kena Mobile, Lycamobile o Very Mobile.

L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita in Italia, al momento in cui scriviamo non è stata comunicata una data limite, o di scadenza della campagna.