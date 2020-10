MediaWorld torna prepotentemente in auge con un volantino che racchiude al proprio interno una lunga serie di ottimi prezzi appositamente pensati per soddisfare tutti gli utenti che sono alla ricerca di prodotti appartenenti a categorie merceologiche lontane ai soliti smartphone di ultima generazione.

Fino al 1 novembre, direttamente sul sito ufficiale o nei punti vendita in Italia, è stato attivato un volantino mirato sull’informatica e sui notebook in generale. Gli acquisti completati sfruttando l’e-commerce aziendale, lo ricordiamo, porteranno l’utente a dover pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio; per risparmiare sotto questo punto di vista si consiglia la richiesta di spedizione direttamente nel punto vendita.

MediaWorld: il volantino è uno dei migliori del momento

Con questo volantino gli utenti che vogliono acquistare un nuovo notebook troveranno assolutamente pane per i propri denti, la prima cosa che notiamo è la presenza dei notebook gaming, quindi i prodotti mirati al consumatore che vuole giocare con il computer, godendo allo stesso tempo di prestazioni decisamente superiori alla media.

Non mancano tuttavia anche sconti più verso il settore lavorativo, ad esempio non possiamo che raccontarvi della presenza dello Huawei MateBook D14, in promozione nel periodo corrente a soli 641 euro, un prezzo più che accettabile per un ottimo prodotto.

Naturalmente le offerte del volantino MediaWorld non si limitano assolutamente al solo dispositivo discusso qui sopra, ma si estendono verso tantissimi altri. Se volete approfondire la questione, andate a questo link.