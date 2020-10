Unieuro attiva un volantino a dir poco pazzesco, una campagna promozionale che punta a soddisfare le esigenze dei tantissimi consumatori italiani oggi pronti ad acquistare la tecnologia, senza spendere cifre troppo elevate.

Solamente per gli ultimi giorni del mese di Ottobre, l’azienda ha pensato di lanciare i cosiddetti Halloween Days, composti da una serie di ottimi sconti applicati su prodotti di alta qualità, con possibilità di acquisto sia online che direttamente nei punti vendita di proprietà dell’azienda stessa. La compravendita può essere completata, come specificato, anche sul sito ufficiale, qui la spedizione presso il domicilio è da ritenersi gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro, senza dimenticare essere presente anche un possibile extra-sconto del 5% direttamente nel carrello (quindi in aggiunta al prezzo mostrato a schermo).

Unieuro: le offerte sono assolutamente incredibili

Il volantino Unieuro strizza l’occhio all’utente che vuole acquistare il Samsung Galaxy Note 20, un prodotto di altissima qualità, in genere in vendita ad un prezzo particolarmente elevato. In questo caso, infatti, saranno necessari 1149 euro per il suo acquisto, possono sembrare veramente tanti, ma va comunque ricordato essere appena stato lanciato sul mercato, quindi sono ritenuti più che giustificati.

Volendo risparmiare, rinunciando in parte alla qualità generale, è possibile poi scendere verso un buonissimo Xiaomi Mi 10T Pro, proposto nel periodo corrente a 649 euro, sino ad arrivare a soluzioni decisamente più economiche.

Tutto il volantino Unieuro lo potete sfogliare nel dettaglio premendo questo link speciale.