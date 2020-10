Tanti italiani possono ottenere l’esenzione Bollo Auto in maniera legale ed accreditata. In alcuni casi, infatti, è previsto il coming-out dell’odiata imposta a ben determinate condizioni che andiamo a scoprire subito. Ecco come fare.

Bollo Auto a costo zero: ecco dove è valido

La validità del bollo Gratis è al momento ridotta ai soli automobilisti della Regione Emilia Romagna. All’interno di questi confini territoriali l’immatricolazione di una nuova auto ibrida sblocca la documentazione formale per la presentazione della domanda di abolizione temporanea. Vale per coloro i cui veicoli non richiedono un onere fiscale annuale superiore a quota 191 Euro. In tale condizione, previa presentazione spontanea della richiesta, è possibile avere tutto senza costi per un totale di tre anni.

In altri casi specifici, invece, le singole amministrazioni hanno disposto un rinvio senza interessi. Nei tempi stabiliti nel prospetto che segue in elenco, infatti, è possibile continuare ad usare l’auto senza incorrere nelle notifiche di pagamento, nell’applicazione degli interessi di mora e nelle cartelle Equitalia.