Novità interessanti sono approdate nel mondo delle bici e dei monopattini elettrici: finalmente dopo mesi di attesa, il portale diverrà ufficialmente funzionante concedendo ai cittadini di acquistare i loro mezzi elettrici già scontati. La data da segnare sul calendario è quella del 4 novembre, ma cosa bisogna sapere per arrivare preparati? Scopriamo tutti i dettagli di maggior rilevanza!

Bici e monopattini elettrici: come funziona attualmente il bonus

Sfruttabile anche nei mesi addietro, il bonus non ha mai aspettato la realizzazione del portale. Molti individui in tutta la nazione, infatti, hanno deciso di portarsi avanti con i tempi effettuando gli acquisti da loro desiderati per poi rifarsi in un secondo momento sulle tasche dello Stato.

Per chi lo ha utilizzato fino ad oggi, dunque, il bonus potrà essere trasformato in un rimborso al momento dell’apertura della piattaforma grazie ad un elemento non trascurabile: lo scontrino.

Effettuando l’accesso con i propri dati e caricando la prova d’acquisto e altre informazioni, ogni acquirente riceverà il rimborso relativo alla propria fascia che, ricordiamo, potrà avere un tetto massimo di 500 euro per una copertura della spesa del 60% massimo.

Il portale è pronto: dal 4 novembre mezzi elettrici per tutti

A partire dal 4 novembre, invece, il portale verrà ufficialmente inaugurato dando il via agli utenti di poter acquistare i loro mezzi elettrici direttamente scontati. Per poter accedere alla piattaforma sarà necessario effettuare il log in per mezzo dello SPID (qui per sapere come richiederlo) e inserire una serie di informazioni. Effettuato questo primo passaggio, agli utenti verrà data la possibilità di ricevere il voucher d’acquisto, il quale dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dall’emissione, pena l’annullamento.