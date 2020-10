Importanti novità per tutti gli appassionati di calcio e sport che vogliono seguire la propria squadra del cuore o i propri eventi preferiti attraverso i canali di Sky. La pay tv, in queste settimane, ha rivisto parzialmente le sue iniziative ora mette a disposizione degli abbonati, sia vecchi che nuovi, anche importanti offerte legate allo streaming.

Sky e NOW TV: un alternativa all’IPTV per sport e calcio

La piattaforma streaming di Sky è la già famosa NOW TV. Attraverso questo servizio, migliaia di utenti possono trovare un’alternativa valida ed anche economica rispetto ai metodi illeciti e non consentiti dell’IPTV.

Sono molte le ragioni che spingono gli utenti di Sky (anche quelli che attualmente hanno un piano satellitare) all’attivazione di NOW TV. In primo luogo, attraverso il servizio streaming è possibile accedere ai principali eventi senza vincolo d’abbonamento. Inoltre NOW TV non richiede agli utenti né una parabola, né un decoder. L’app per la visione degli eventi, infine, è disponibile su tutti i dispositivi fissi e mobili: da smartphone a tablet, sino a Smart tv e console per videogiochi.

Il costo è ovviamente il fattore principale. Rispetto ai classici listini di Sky, la visione di tutti gli eventi sport e calcio con NOW TV ha un valore univoco di 29,99 euro ogni trenta giorni. Iniziative sono previste anche per altri pacchetti come Intrattenimento, Cinema e Serie TV. Ognuno di questi ticket, singolarmente ha il costo di 9,99 euro al mese. La visione congiunta di tutti e tre i pacchetti, invece, comporta una spesa di 19,99 euro.