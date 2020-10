Huawei: l'elenco completo EMUI 11, chi può scaricare beta e stable version

Huawei sta continuando ad attraversare un periodo non proprio florido a causa del cattivo rapporto con il governo americano. Secondo quanto riportato infatti non ci sarebbe via d’uscita per riportare sui dispositivi cinesi i servizi di Google, la cui assenza sta spingendo gli utenti a scappare via.

Attualmente il colosso sta lavorando alla creazione di un suo sistema operativo meglio conosciuto con il nome di HarmonyOS. Questo però non arriverà prima del prossimo anno per cui adesso ecco la EMUI 11, ultima interfaccia basata sul sistema operativo Android 11. Ora questa versione è disponibile in beta per una ristretta lista di dispositivi inclusa nei nomi sottostanti.

Huawei: la lista di tutti gli smartphone che riceveranno la EMUI 11 in beta o in versione stabile

