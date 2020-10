Carrefour mette in atto un volantino da fuori di testa, una campagna promozionale che raccoglie le migliori offerte legate al mondo Apple, offrendole direttamente agli utenti di tutta Italia, senza porre alcuna limitazione più o meno importante.

Il volantino, in netto contrasto con quanto siamo solitamente abituati a vedere, risulta essere disponibile solo sul sito ufficiale dell’azienda. L’utente che vorrà acquistare dovrà collegarsi da casa, e richiedere la spedizione a pagamento presso il proprio domicilio. Di base non è una campagna SottoCosto, ma è da segnalare la presenza di un numero relativamente ridotto di scorte, per questo motivo si raccomanda una scelta il più rapida possibile.

Tutte le offerte e gli sconti Amazon più pazzi della giornata sono sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Carrefour: il volantino ha offerte quasi mai viste

L’attenzione del volantino Carrefour è mirata verso una coppia di prodotti di altissimo livello, parliamo di iPhone 11 e iPhone 11 Pro, due modelli praticamente mai scontati prima d’ora dai rivenditori di elettronica.

In seguito alla presentazione del nuovo iPhone 12, l’attenzione della community amante del brand Apple, si è spostata verso i modelli precedenti, nella speranza di assistere ad una riduzione dei prezzi. Così è stato, Carrefour ha infatti deciso di assecondare le richieste proponendoli rispettivamente a 599 e 899 euro.

Entrambe le versioni risultano essere acquistabili come no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi, in questo modo tutti gli aggiornamenti verranno effettivamente rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.

Il volantino Carrefour lo potete sfogliare direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso.