L’offerta lanciata in questo periodo da Esselunga fa davvero paura, proprio per la sua capacità di concernere un ottimo prodotto, nonché molto richiesto dalla popolazione italiana, ad un prezzo incredibilmente basso.

Fino al 28 ottobre, solo ed esclusivamente in tutti i punti vendita in Italia, è stata attivata la cosiddetta offerta tech, ovvero una promozione mirata su un singolo modello di tecnologia generale. A differenza dei soliti smartphone o wearable, in questo caso infatti il cliente si ritrova a poter fruire di un gioco per PS4, con la promessa di un upgrade gratuito alla versione per PS5 (quando effettivamente disponibile la console).

Esselunga: queste offerte fanno sognare gli utenti

Il prodotto di cui oggi vi parliamo è Fifa 21, la nuova versione del più famoso gioco di simulazione calcistica al mondo, disponibile nel periodo corrente per PS4 (non per Xbox One).

Fare meglio rispetto alla generazione precedente è sempre difficile, gli sviluppatori di Electronic Arts hanno però voluto assecondare le richieste dei consumatori, proponendo un gameplay rivisitato, e soprattutto più realistico di quanto visto in passato. Di base, ad ogni modo, sarà possibile fruire di oltre 700 squadre differenti, 30 campionati ed addirittura 90 stadi.

Il prezzo è assolutamente invitante, soli 49,90 euro per la versione del prossimo anno. L’acquisto, se interessati, dovrà necessariamente essere completato nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o altrove. Attenzione però, le scorte sono decisamente limitate, se interessati dovrete scegliere il più rapidamente possibile.