I giochi Call of Duty di Activision sono stati sempre rilasciati su PC e console fino a quando Call of Duty: Mobile è stato lanciato lo scorso anno a ottobre. Durante l’anniversario di Call of Duty: Mobile, Activision ha annunciato che il gioco avrà una stagione speciale con nuove skin, modalità di gioco e mappe.

Il nuovo aggiornamento per COD: Mobile arriverà questa settimana, ma i dettagli trapelati del prossimo aggiornamento sono già disponibili fornendo dettagli su ciò che possiamo aspettarci da esso.

Call of Duty: Mobile, l’update è in arrivo

Il prossimo aggiornamento dell’anniversario di CoD: Mobile includerà una nuova modalità “Cranked” per le partite multiplayer. Questa modalità è stata introdotta per la prima volta in Call of Duty Ghosts. È simile al Deathmatch, ma i giocatori continueranno ad aumentare la loro velocità di movimento. Ciò garantisce che il gioco sia intenso e che i giocatori rimasti indietro troveranno sempre più difficile tenere il passo con i leader.

CoD: Mobile ha già introdotto la mappa “King”, avvistata per la prima volta su Call of Duty Modern Warfare. La mappa apparentemente conterrà partite 1v1 e 2v2 in modalità Gunfight. Oltre a questi, c’è un nuovo Battle Pass in arrivo per la stagione 11 che apparentemente conterrà quattro nuovi personaggi. Oltre a questi, i punti salienti sarebbero le skin MSMC e Chicom. Un nuovo fucile da cecchino chiamato NA-45 verrà introdotto nel gioco.

Inoltre, le perdite suggeriscono che c’è un nuovo vantaggio in arrivo nel gioco, ma non sono ancora stati resi disponibili altri dettagli. Secondo le fughe di notizie il nuovo vantaggio potrebbe essere legato alla velocità. È previsto anche l’arrivo di una nuova serie di punteggi e, secondo lo YouTuber iFerg, potrebbe essere un UAV avanzato o un VSAT orbitale.