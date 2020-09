Call of Duty Mobile è uno dei titoli preferiti per chi gioca su smartphone. Il gioco offre sia modalità multiplayer che Battle Royale, il che rende le sessioni di gaming più interessanti. Tuttavia, alcune voci recenti suggeriscono che Activision potrebbe dividere le due modalità Call of Duty Mobile in due singoli giochi per smartphone. Questo perché gli sviluppatori hanno in programma di rilasciare Call of Duty Warzone su smartphone come gioco per dispositivi mobile.

Come riportato da Charlie Intel, un noto leaker su Twitter, di recente su Internet è trapelata una nuova offerta di lavoro per Activision. È interessante notare che l’elenco di lavoro è per “WZM”, che è sicuramente il nome in codice di Warzone Mobile. L’elenco afferma chiaramente che questo lavoro è per un “nuovo FPS mobile nel franchise di Call of Duty”.

Call of Duty Mobile: che ne sarà del Battle Royale ?

Inoltre, la descrizione del lavoro richiede che la persona che si candida per il lavoro deve “raccogliere, adattare e fornire le funzionalità essenziali dalla console Warzone e dal PC nella loro migliore istanza mobile”. Quindi, se l’elenco di lavoro è legittimo, allora è praticamente chiaro che Activision prevede di rilasciare Warzone per dispositivi mobili.

Tuttavia, la domanda è: cosa significa per la modalità Battle Royale già esistente in CoD? Bene, se Activision rilascia Warzone per smartphone, esiste la possibilità che il titolo mobile includa solo la modalità Multiplayer. Quindi, in futuro, potrebbero esserci due giochi per smartphone di CoD; uno per la modalità multiplayer di Modern Warfare e l’altro con l’esperienza Battle Royale di Warzone.

Inoltre, c’è una minima possibilità che il presunto gioco per dispositivi mobili di Warzone includerà solo il battle royale in prima persona. In questo modo, i giocatori avranno un’esperienza completa di Warzone sui dispositivi mobili, il che potrebbe essere sorprendente.