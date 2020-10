Vivere con il terrore che il Mondo possa scomparire non conduce da nessuna parte: ammettendo che ognuno è libero di far ciò che vuole, credere a tutta quella serie di notizie che girano sull’internet non fa affatto bene. Proclamatrici di verità, le stesse possono essere subito definite fake news visto che non fanno altro che seminare paura senza alcun fondamento o prova concreta sul messaggio che vogliono diffondere. La fine del mondo? Molto probabilmente arriverà prima o poi, ma non è questo il momento.

Fine del mondo: profezie o asteroidi? Le due teorie più diffuse sul web

Scegliere quale sia l’alternativa più adatta alla propria persona potrebbe esser difficile: con un repertorio così vasto, il tutto si complica!

A partire dalle profezie dei Maya, di Ezechiele e per finire alla parte più scientifica che ripone “le paure” negli asteroidi, le fake news spaziano in lungo e largo cercando di far abboccare quanti più utenti possibili. Un esempio? Solo qualche tempo addietro le persone andavano in giro in attesa che un asteroide d’oro precipitasse sulla Terra.

Purtroppo con la diffusione dei social e delle app per la messaggistica istantanea, diffondere delle bufale è diventato estremamente facile. Basta, infatti, cliccare il tasto “condividi” per raggiungere centinaia di persone, le quali a loro volta ne raggiungeranno delle altre. Cosa fare in questi casi? Sicuramente informarsi prima di decidere di porre fede in un determinato evento, ma soprattutto aprire gli occhi della mente.

l’Apocalisse? Quello che sta attualmente accadendo sulla Terra è più spaventoso!