WindTre è un operatore che da sempre cerca di convincere gli utenti ad abbandonare i virtuali o Iliad, con campagne promozionali sempre più interessanti, nonché ovviamente ricche di contenuti al giusto prezzo di vendita.

L’ultima pensata dell’azienda è altrettanto interessante, il suo nome è Go 50 Top+ Limited Edition, è una promozione distribuita sottoforma di operator attack, quindi raggiungibile in esclusiva sempre dai suddetti possessori di una SIM di Iliad o di un MVNO, al netto degli uscenti da Kena Mobile, LycaMobile, Very Mobile e ho.Mobile.

La portabilità è sempre obbligatoria, come anche l’acquisto di una SIM ricaricabile, al prezzo finale di 10 euro. Sono da considerarsi assenti i vincoli contrattuali di durata, in questo modo l’utente potrà comunque decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi o quant’altro.

WindTre: i dettagli della nuova promozione

All’interno della promozione WindTre trova posto un bundle assolutamente invidiabile, parliamo nello specifico di 50 giga di internet alla velocità massima attualmente disponibile, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché ovviamente 200 SMS da inviare sempre agli stessi identici numeri di telefono.

Il prezzo mensile è un altro punto cardine dell’offerta, precisamente parliamo appunto di soli 5,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile che si è acquistata in fase di attivazione.

La velocità di navigazione massima permessa corrisponde esattamente a 600Mbps in download, mentre la richiesta iniziale dovrà essere presentata esclusivamente nei punti vendita sul territorio. Non escludiamo possa venire proposta anche in versione sms attack o call center winback.