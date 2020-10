L’operatore virtuale Kena Mobile ha avviato ieri, 6 ottobre 2020, una nuova campagna SMS winback dedicata ad alcuni ex clienti selezionati. Questi hanno la possibilità di attivare la Kena 5.99 Flash.

L’operatore virtuale sta quindi contattando in queste ore alcuni suoi ex clienti che in precedenza avevano lasciato il consenso alle comunicazioni commerciali, e a questi viene quindi proposto di attivare tramite un codice PIN l’offerta denominata Kena 5.99 Flash Promo Winback. Scopriamo i dettagli.

Kena Mobile propone ad alcuni ex clienti la Flash in versione winback

L’offerta 5.99 Flash Promo Winback proposta via SMS prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati, il tutto con il primo mese gratuito mentre poi continua a 5.99 euro al mese. Gli utenti contattati dall’operatore avranno tempo fino al 14 ottobre 2020 per attivarla, salvo proroghe nei prossimi giorni.

Ecco l’SMS che sta inviando ad alcuni ex clienti: “Torna in Kena! Per te primo mese gratis, 70GB (3GB EU), MIN e SMS illimitati a 5,99E/mese. Attiva su kenamobile.it/offerta-pin Codice […] fino a 14 Ottobre 2020“. Così come per la versione standard, l’offerta Kena 5.99 winback non prevede alcun contributo di attivazione e nessun costo per la SIM, ma il cliente dovrà comunque sostenere il costo di una ricarica minima di 5 euro e successivamente, dopo il primo mese gratuito, l’offerta si rinnoverà al suo prezzo standard di 5.99 euro al mese.

Kena Mobile ripropone quindi ancora una volta, come già fatto anche a Settembre 2020, una campagna SMS winback tramite codici per alcuni ex clienti in target, e il messaggio può essere inviato anche a chi è attualmente con Vodafone, WindTre o altri operatori che normalmente non potrebbero attivare l’offerta in versione Operator Attack. Per scoprire tutte le offerte nel dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.