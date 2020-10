Il gigante Google ha prontamente rimosso alcuni malware Play Store dopo le segnalazioni degli analisti. Una nuova e più potente variante di Joker è stata individuata dagli esperti che hanno immediatamente notificato il rischio di credito azzerato per clienti TIM, WindTre, Vodafone, Iliad ed MVNO. Non risparmia proprio nessuno ed è necessario cancellare immediatamente cancellare le app infette prima che consumino tutti i soldi della propria SIM. Ecco quali sono i nuovi virus Android.

Joker è tornato: Play Store infestato dai malware Android

Prende il controllo degli SMS inviando e confermando l’adesione ai piani di abbonamento Premium per numerosi servizi. L’utente non ha modo di accorgersi di nulla fino a quanto non arriva la notifica di credito insufficiente. Nonostante le ricariche sufficienti per rinnovare le offerte, infatti, il saldo risulta azzerato. Tutta colpa di queste app in lista:

All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message – Your Private Message

Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator – Multifunctional Translator

Style photo collage

Meticulous scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor – Blur focus

Care Message

Part message

Paper Doc scanner

Blue scanner

Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

Come rimuovere le app sospette e non beccare di nuovo l’infezione

Per rimuovere le app occorre affidarsi al menu Impostazioni > App visto che lo sviluppatore ha ben pensato di nascondere le icone dal Drawer e dalla Home dopo l’installazione. Trovate le applicazioni cancelliamo dati e cache forzandone la chiusura. Adesso siamo pronti a cancellare ogni traccia.

Completiamo il processo prevedendo una scansione antivirus per mettere in sicurezza il sistema per eventuali residui di codice malevolo. Ultimo consiglio è quello di evitare di scaricare gli stessi prodotti da altre fonti esterne al Play Store di Google in quanto manifestano il medesimo comportamento criminale nei confronti del credito. Fate attenzione.