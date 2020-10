Una minuscola SIM può valere milioni di euro. Sembra incredibile, non è vero? Lo hanno scoperto i clienti che hanno guardato il servizio de “Le Iene” relativo alla recente asta che ha visto co-protagoniste gli operatori TIM, WindTre e Vodafone. Nell’occasione il ricavato è stato devoluto alla ricerca per l’Istituto Nazionale dei Tumori. Nonostante il riscontro ampiamente positivo che possiamo vedere qui a seguire è possibile realizzare milioni di euro di guadagno, così come scoperto a questo indirizzo.

SIM TIM, WindTre e Vodafone che valgono quanto l’oro

339 YYXXXXX – TIM ha devoluto 2'210 euro con questo numero.

33Y XXXXXXX – TIM ha devoluto 8'600 euro con questo numero.

342 XXXXXYY – Vodafone è riuscita a donare 1'920 euro con la vendita di questo numero.

320 XYZYZYZ – Wind è riuscita a donare 856 euro con la vendita del numero.

393 XY9XXY9 – 3 Italia ha donato 343 euro.

Come abbiamo detto, non è che l’inizio. Scopriamo insieme quanto è possibile guadagnare con i numeri speciali degli operatori.

Cosa rende unica una scheda: caratteristiche che ti fanno diventare ricco

Hai conservato sapientemente il tuo numero per tanto tempo. La SIM telefonica non è scaduta avendo tu provveduto a ricaricare e convertire il vecchio formato nel nuovo standard nanoSIM. Ed hai fatto un ottimo lavoro. Oggi, infatti, prefissi e numeri che si ripetono possono valere una autentica fortuna.

Come visto dal link indicato in precedenza, infatti, calciatori, manager di impresa, sceicchi e grosse società sono disposti a spendere l’impossibile pur di entrare in possesso di una combinazione speciale. I canali di vendita migliori, così come indicatoci dal nostro intervistato, sono senza dubbio i forum che prevedono il successivo contatto diretto tra gli utenti senza possibilità di incappare in frodi milionarie.

