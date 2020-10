Chi lo avrebbe detto che i telefoni cellulari di un tempo potessero essere meglio degli smartphone? Non stiamo certamente parlando del piano pratico, visto che ad oggi i telefonini del passato risultano totalmente inutilizzabili. Stiamo disquisendo a proposito di una nuova opportunità di guadagno per dispositivi che diventano ricercati grazie al vintage. Alcuni esemplari sono più unici che rari e vengono ben pagati dagli appassionati e dai collezionisti. Ecco quali sono.

Telefoni cellulari: altro che smartphone, ecco i modelli oro che ti fanno diventare ricco

I nuovi telefoni del 2020 sono fantastici. Ci si è votati al futuro del design con soluzioni del calibro di Motorola Razr 5G 2020 e Samsung Galaxy Fold. Dispositivi che rimandano al passato ma che hanno una chiara impronta contemporanea. Nonostante siano diventati ormai molto ambiti e famosi lasciano il dovuto spazio ai cellulari storici che continuano a valere tanto nonostante siano inservibili. Tra questi non possono mancare iPhone 2G, Motorola Dynatac 800X e Mobira Senator.

Smartphone KO: ecco i device del passato più famosi e ricercati di quelli odierni

Mobira Senator è un bestione da 3 Kg che nelle intenzioni di Nokia doveva fungere da apripista per il segmento portabile del mercato telefonico anni ’80. Invece il progetto è fallito con il proporsi di un ingombrante ammasso di circuiti facenti capo ad una cornetta, la parte più leggera della struttura. Nonostante non sia stato molto amato come i successori continua a valere diverse migliaia di euro.

Tutto è cambiato con l’avvento del Motorola DynaTac 800X che rappresenta, a tutti gli effetti, il primo telefonino della storia. Con il suo chilogrammo di peso era decisamente molto più usabile in esterno rispetto al precedessore. Ma il suo valore non cambia partendo da una base d’asta di 1000 Euro a patto di averlo conservato con le dovute cautele. Difficile trovarlo in quanto ne sono stati realizzati appena 300.000 esemplari in tutto il mondo gran parte dei quali è stata distrutta o risulta introvabile.

Decisamente più attuale ed in sembianza di smartphone è iPhone 2G di Apple che si guadagna il suo listino da 1000 Euro grazie all’adulazione dei fan della grande mela. Un pezzo iconico che si può ancora trovare facilmente. Come sempre, massima attenzione ai dettagli in quanto averlo conservato bene significa tirare ulteriormente su con il prezzo.