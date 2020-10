Iliad: nuova Flash 100 disponibile ancora per poco con 100GB

Iliad è uno dei gestori più utilizzati al momento, almeno per quanto riguarda il settore della telefonia mobile. Sono tantissimo infatti le persone pronte a sottoscrivere una delle tante promozioni viste all’interno dell’armamentario prodotto dal gestore proveniente dalla Francia.

Tutta la sua potenza di fuoco è stata liberata fin dal primo momento, proprio per stupire pubblico e soprattutto concorrenza. I grandi gestori come Vodafone e TIM hanno infatti perso diversi utenti, i quali hanno creduto nel progetto di Iliad che ora come ora risulta uno dei più intraprendenti. Le sue offerte riescono a conciliare le migliori caratteristiche, proprio come è stato visto con l’ultima soluzione proposta a partire dallo scorso mese di settembre.

Iliad, ecco la nuova offerta da 100 giga che scade il prossimo 15 ottobre

Parlare di Iliad ormai è superfluo almeno per quanto concerne la convenienza dell’offerta. Queste infatti risultano tra le più scelte in assoluto tra gli utenti che desiderano cambiare gestore. Molte persone infatti, alla ricerca di convenienza, qualità e quantità, virano su questo provider, il quale ha in programma tante novità per il futuro.

Il presente al momento però si chiama Flash 100; è questo il nome della nuova offerta che ha preso vita lo scorso 17 settembre. Al suo interno sono racchiusi 100 giga in 4G per navigare sul web con minuti senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili e messaggi senza limiti verso tutti. Il prezzo è di soli 9,99 € al mese e dura per sempre senza mai cambiare. Ovviamente la prova può essere sottoscritta anche da coloro che sono già clienti.