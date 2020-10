Il volantino lanciato in questo periodo da Coop e Ipercoop è in grado di nascondere una sorpresa a dir poco fantastica, la possibilità di accedere al Samsung Galaxy S20, ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto prima d’ora.

La cavalcata delle dirette concorrenti è pazzesca, nell’ultimo periodo abbiamo notato come anche i supermercati, Esselunga e Carrefour in primis, siano stati assolutamente in grado di proporre incredibili offerte sui prodotti di altissima qualità. Coop e Ipercoop non vogliono essere da meno, per questo motivo hanno deciso di lanciare la propria versione di un volantino di tecnologia.

Coop e Ipercoop: tantissime offerte per risparmiare e spendere pochissimo

Il prezzo a cui tutto ruota attorno riguarda il Samsung Galaxy S20, gli utenti possono pensare di acquistare il top di gamma dell’azienda sudocoreana spendendo solamente 579 euro, una cifra estremamente ridotta, se lo confrontate con gli altri terminali attualmente presenti sul mercato.

Interessanti sono anche i 499 euro necessari per acquistare LG Velvet, un modello di alta qualità, non al livello del precedente, caratterizzato da un’estetica accattivante, da prestazioni superiori alla media, e sopratutto dalla connettività 5G.

Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che vi aspetta da Coop e Ipercoop, naturalmente sfogliando le pagine del volantino si possono scovare anche altre occasioni da non perdere assolutamente. Per tutti i dettagli rimandiamo direttamente al sito ufficiale dell’azienda, il risparmio è assicurato.