Unieuro da impazzire con il nuovo volantino pensato appositamente per gli utenti che prima di tutto sono alla ricerca di un nuovo elettrodomestico per la propria abitazione, e che in parallelo vogliono anche acquistare un nuovo terminale mobile.

Alla base della campagna Passione Casa troviamo proprio questo, ovvero la possibilità di ricevere una asciugatrice a titolo completamente gratuito, per tutti coloro che sceglieranno di acquistare uno dei modelli effettivamente contrassegnati. Per raggiungere l’obiettivo prefissato, ad ogni modo, non sarà necessario superare un determinato livello di spesa.

Il volantino Unieuro, come sempre accade quando parliamo del brand, risulta essere disponibile in tutti i punti vendita in Italia o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Unieuro: tanti prezzi bassi avvicinano gli utenti

Al netto degli sconti attivati nel settore degli elettrodomestici, sfogliando il volantino Unieuro si possono trovare tantissimi sconti interessanti, anche proprio applicati ai dispositivi mobile.

Il prodotto di cui possiamo sicuramente consigliare l’acquisto è il Samsung Galaxy S20, un dispositivo attualmente in vendita a 599 euro, ed in grado di garantire al consumatore finale prestazioni incredibilmente varie ed interessanti, anche da un punto di vista fotografico.

Discorso leggermente differente, ma prezzo comunque simile, per LG Velvet; di recente commercializzazione, è un device che porta con sé un’estetica unica nel suo genere, la connettività 5G e tante peculiarità che lo rendono veramente molto speciale.

Il volantino Unieuro lo potete sfogliare in maniera molto dettagliata nelle pagine che trovare inserite qui sotto, ricordate che per un’acquisto online, le spese di spedizione sono da aggiungere al prezzo del prodotto.