Quante volte ti è capitato di cantare a squarciagola il ritornello di una canzone senza però riuscire a ricordarne il titolo? E quante volte avresti voluto ascoltare proprio quella canzone, ma non hai potuto perché la memoria ti gioca brutti scherzi?

In questi casi Spotify offre il suo aiuto. Il popolare servizio di musica in streaming ha appena introdotto una nuova funzionalità che permette di cercare una canzone proprio in base al testo.

Spotify, arriva la nuova funzione per cercare una canzone in base al testo

La funzionalità in questione si chiama Lyrics Match (Testi corrispondenti) e consente di matchare – associare – appunto, il testo immesso nella barra di ricerca a quello di una canzone. I brani musicali il cui testo corrisponde a quello ricercato verranno etichettati con la voce Lyrics match.

Sicuramente una funzione molto utile per gli smemorati come me, o per chi ha ascoltato per la prima volta un brano alla radio e non riesce a togliersi dalla testa una strofa, ma non si è sincronizzato al momento dell’annuncio del titolo.

Utile ma non originale. Spotify, infatti, non è il primo servizio di musica in streaming a permettere di cercare canzoni in base al testo. Il suo competitor per eccellenza, ovvero Apple Music, permette di cercare un brano in base al testo già da due anni. Con questa funzionalità, dunque, Spotify sta cercando di rendere il proprio servizio ancora più competitivo integrando alcune funzionalità molto utili prendendo spunto dal suo rivale.

Lyrics Match (Testi corrispondenti) non è neppure la prima funzione relativa ai testi introdotta da Spotify. Nel mese di giugno, infatti, il servizio ha reso disponibile in 26 mercati (purtroppo non in Italia) i testi in tempo reale grazie ad una collaborazione con Musixmatch. L’aggiornamento è già disponibile per iOS e Android.

Di seguito uno screenshot catturato con il nostro iPhone 11 Pro, che mostra l’efficacia della funzionalità. Abbiamo provato a cercare il brano dei Depeche Mode “Enjoy the silence” utilizzando come chiave di ricerca una delle frasi che più amiamo del testo: words are meaningless and [forgettable].