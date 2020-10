Google ha rilasciato in passato una riprogettazione dell’app Foto, insieme a un nuovo logo. Oggi, la società sta apportando una modifica ancora più sostanziale all’app. Google sta aggiornando l’editor di immagini con nuove funzionalità in concomitanza con il lancio dei suoi nuovi smartphone incentrati sulla fotocamera.

La nuova app è stata annunciata all’inizio dell’anno, ma finalmente è stata ufficializzata. La prima nuova funzionalità sono i suggerimenti di modifica automatica di Google. L’app evidenzierà le azioni che potrebbero migliorare l’aspetto della tue foto. Puoi accettare questi suggerimenti o ignorarli, ma saranno sempre disponibili.

Google Foto, gli aggiornamenti arriveranno prima su Pixel

Google afferma che questa funzione arriverà prima ai dispositivi Pixel nei prossimi mesi. La compagnia sta anche lavorando per migliorare le opzioni di modifica granulare presenti nell’app Foto. Mentre in precedenza erano nascosti nei menu a discesa, ora sono tutti accessibili con un solo tocco.

Infine, Google sta lanciando una funzione di illuminazione per la modalità “ritratti”. Con questo nuovo strumento di modifica, sarai in grado di modificare l’illuminazione nelle foto, anche in quelle meno recenti. È tutto fatto dall’intelligenza artificiale e dall’apprendimento automatico, come la maggior parte delle altre funzionalità di modifica di Google. Come per le altre funzioni, questo sarà disponibile prima su Pixel 4a 5G e Pixel 5.

Nel frattempo, il nuovo smartphone di Google verrà lanciato con alcune opzioni esclusive di fotoritocco, a quanto pare. È anche uno dei primi pixel con una fotocamera ultragrandangolare, che lo rende un’opzione migliore per gli utenti che intendono scattare foto durante i loro viaggi.