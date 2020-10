Bennet, nell’attesa di conoscere la nuova campagna promozionale attivata in tutti i punti vendita in Italia, ha deciso di lanciare una piccola serie di offerte legate all’elettronica direttamente sul proprio sito ufficiale. Gli utenti possono pensare di risparmiare, senza comunque preoccuparsi della qualità degli stessi.

L’acquisto, come era lecito immaginarsi, risulta essere possibile solamente online, le spese di spedizione sono sempre da aggiungere al valore effettivamente mostrato a schermo, a meno che non si richieda la consegna in un negozio specifico. Le scorte non sono un problema, di conseguenza si potrà decidere anche all’ultimo senza difficoltà.

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid, potrete scoprire le migliori offerte Amazon e ricevere tantissimi codici sconto a titolo gratuito.

Bennet: le pazze offerte su smartphone e indossabili

Gli smartphone inclusi in promozione all’interno del volantino Bennet passano prima di tutto per alcuni modelli Samsung, ecco quindi arrivare Samsung Galaxy A21s a 149 euro, Samsung Galaxy A30s a 180 euro, Samsung Galaxy A20s a 119 euro, Galaxy A20e a 119 euro e Galaxy A70 a 369 euro.

Consapevole che la maggior parte degli utenti punta direttamente verso il mondo Apple, Bennet ha deciso di scontare anche alcuni prodotti del brand, tra questi annoveriamo sicuramente Apple iPhone 11 in vendita a 799 euro e iPhone 8 (in versione da 64GB di memoria interna) a 349 euro.

Nel mezzo spicca un altro modello super economico, da consigliare esclusivamente ai consumatori che vogliono spendere il meno possibile e davvero hanno pochissime pretese, Alcatel 1, in vendita alla cifra finale di soli 59 euro.

Tutti i dettagli sono disponibili a questo link.