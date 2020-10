Vodafone Special Unlimited Edition la potremmo definire come una delle migliori, e più speciali, promozioni del periodo, sia in termini di prezzo finale di vendita, che proprio di contenuti effettivamente inclusi al suo interno. L’attivazione, come accade di solito, risulta però essere limitata esclusivamente ad una ristretta cerchia di consumatori italiani.

La passa a Vodafone che andremo a raccontarvi non è accessibile a chiunque, al giorno d’oggi può essere richiesta, solo con portabilità del numero originario, da coloro che decidono di abbandonare Iliad, British Telecom, Daily Telecom, Optima1 e tanti altri MVNO, ad esclusione di Kena Mobile, Lycamobile, Very Mobile e Tiscali Mobile.

Il costo di attivazione è completamente azzerato, l’unica cifra da pagare corrisponde a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui poi sarà necessario portare il proprio numero di telefono.

Passa a Vodafone: ecco le offerte del momento

La Vodafone Special Unlimited Edition presenta un costo fisso di 7 euro al mese, con pagamento diretto tramite credito residuo della SIM ricaricabile. A differenza di quanto si potrebbe pensare, non sono previsti vincoli contrattuali di durata, ed allo stesso tempo non è obbligatorio il pagamento con conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile.

Al suo interno sono stati posizionati 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibili, illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire con SMS senza limiti da inviare ad ogni numero sul territorio nazionale.

L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale.