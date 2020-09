Iliad offre agli utenti l'opportunità di avere 100 giga, ecco la Flash 100

La concorrenza nel settore della telefonia mobile si amplifica ogni giorno sempre di più grazie alle nuove proposte che vengono lanciate sul mercato. Uno dei gestori più attivi in assoluto è ovviamente Iliad, commentanti potranno vedere anche dalle numerose pubblicità in TV.

Questo provider è stato in grado di mettere in difficoltà evidente grandi colossi come TIM Vodafone, i quali adesso stanno lanciando le loro nuove campagne promozionali. Iliad sta continuando a portare nuovi utenti dalla sua parte, i quali grazie ai prezzi molto bassi riescono a resistere ad ogni altra forma di tentazione. Il talento del gestore sta nel proporre soluzioni molto interessanti che costano poco ogni mese, con il prezzo che peraltro resta fisso nel tempo. I contenuti ovviamente non mancano, proprio come mostra la nuova offerta straordinaria lanciata esattamente 15 giorni fa.

Iliad lancia la sua Flash 100 con tutto incluso nel prezzo: costa solo 9,99 euro al mese per sempre

Quando si parla di Iliad non si può tirare in mezzo la convenienza che il gestore offre a tutti i suoi utenti. Un esempio abbastanza lampante è fornito dall’ultima proposta lanciata in via del tutto straordinaria sul mercato. Stiamo parlando della nuova Flash 100, soluzione che ovviamente consente di avere il meglio tra i contenuti e soprattutto in merito al prezzo mensile.

Gli utenti che lo sottoscrivono possono avere minuti senza limiti per telefonare a tutti, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. Il prezzo mensile in questo caso di soli 9,99 € al mese ma fino al 15 ottobre.