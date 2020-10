Carrefour ha recentemente deciso di attivare una campagna promozionale di assoluto rispetto, tramite la quale cercare di scontare la maggior parte dei prodotti inclusi nel proprio catalogo, offrendo nel contempo anche un incentivo a tornare in negozio, i cosiddetti buoni sconto.

L’utente che vuole approfittare dell’occasione non deve compiere operazioni particolarmente complesse o complicate, deve semplicemente recarsi nel punto vendita preferito (ricordiamo infatti che la campagna non è attiva online), e provvedere a scegliere uno dei prodotti contrassegnati. Ricordiamo infatti che i buoni sconto non vengono elargiti al superamento di una determinata soglia di spesa, ma risultano essere prestabiliti e legati direttamente al modello stesso.

Fatto questo, una volta in cassa riceverà un coupon (cumulabile se si acquistano più modelli coinvolti), da spendere per un secondo acquisto presso sempre lo stesso punto vendita. Lo sconto non potrà essere applicato allo scontrino corrente, né comunque sarà legato esclusivamente alla tecnologia, potrà essere utilizzato anche per beni di prima necessità.

Carrefour: tantissimi sconti attendono gli utenti

Lo smartphone sul quale Carrefour ha deciso di puntare maggiormente pare essere l’Apple iPhone 11, un top di gamma assoluto che promette prestazioni superiori alla media, con un prezzo di acquisto corrispondente a circa 799 euro. Coloro che lo sceglieranno avranno diritto a ricevere un buono sconto del valore di 125 euro.

Gli altri modelli da prendere in considerazione sono decisamente più economici, troviamo infatti Oppo A72, TCL 10 Se, Oppo A9 2020 e Oppo A5 2020. Maggiori informazioni nelle pagine elencate direttamente qui sotto.