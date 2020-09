Esselunga non si lascia pregare e continua a proporre una campagna promozionale assolutamente interessante, tramite la quale l’utente si ritrova a poter accedere ad un prodotto ad un prezzo fortemente scontato rispetto al listino originario.

In parallelo al volantino attivo in tutti i punti vendita Esselunga in Italia, spicca sicuramente l’ormai classica offerta tech, ovvero la soluzione mirata su un singolo modello, con una riduzione notevole del valore originario, e sopratutto poche scorte disponibili sul territorio. La validità della campagna è fissata fino all’8 Ottobre, ma come detto, se le unità inviate al negozio scelto dovessero terminare anzitempo, non si potrà fare nient’altro.

I codici sconto Amazon e le offerte più speciali del momento vi aspettano sul nostro canale Telegram ufficiale, iscrivetevi subito.

Esselunga: tanti sconti per risparmiare subito

Risparmiare è molto semplice con Esselunga, il volantino attuale focalizza la propria attenzione sul Samsung Galaxy A71, un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato, ufficialmente in vendita nel periodo a circa 299 euro.

Il terminale è da consigliare agli utenti che sono alla ricerca di un modello dalle grandi dimensioni, poiché parliamo di un ampio display da 6.7 pollici di diagonale, ma in grado comunque di garantire prestazioni più che interessanti, grazie anche ai 6GB di RAM ed il processore octa-core. Il comparto fotografico è sostenuto dai 4 sensori posteriori, concludono la scheda tecnica invece il sensore per le impronte sotto il display, il chip NFC, l’ampia batteria da 4’500mAh, nonché sistema operativo Android 10 e 128GB di memoria interna.

Per maggiori informazioni dovete recarvi il prima possibile in negozio.