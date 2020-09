Anche per il mese di ottobre chi è in possesso di un abbonamento PlayStation Plus potrà scaricare una serie di titoli gratuiti. Salvo cambiamenti, l’annuncio dei giochi gratuiti di ottobre avverrà il prossimo 30 settembre.

In attesa dell’annuncio ufficiale, il Web si è molto divertito a fare previsioni sulla prossima line-up. Dal momento in cui quello di ottobre è il mese in cui si celebra Halloween, molti utenti hanno ipotizzato che Sony potesse avere in serbo anche un titolo horror da giocare nella notte più spaventosa dell’anno.

PS Plus, tra i giochi gratis di ottobre anche un Horror per Halloween? Le ipotesi più quotate

Tra i giochi più quotati c’è The Order: 1886, uno sparatutto in terza persona ambientato in una Londra vittoriana lacerata dalle sommosse popolari e minacciata da terrificanti mostri mezzosangue.

Con Halloween alle porte ed un nuovo capitolo in uscita per PS5, c’è anche chi crede che tra i giochi gratuiti di ottobre vi sia Dark Souls. Potrebbe trattarsi di Dark Souls Remastered o Dark Souls II: Scholar of the First Sin.

Altri giochi molto quotati sono Resident Evil 7, Resident Evil 2, Little Nightmares, Watch Dogs 2, Firewatch, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Nier Automata.

Uno dei titoli appena citati sarà davvero nella line-up dei giochi gratuiti di ottobre? Lo scopriremo tra qualche ora. Intanto, però, ricordiamo che chi è in possesso di un abbonamento PlayStation Plus può ancora riscattare i giochi gratuiti di settembre.

Questi sono Street Fighter V nell’edizione PlayStation Hits, che oltre a presentare la schermata del titolo “Arcade Edition” include la modalità Arcade, la modalità Versus a squadre e la modalità online Battaglia extra; e PlayerUnknown’s Battlegrounds che, insieme a Fortnite, è tra i battle royale più popolari al mondo.