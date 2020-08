Come da tradizione, anche per il mese di settembre chi è in possesso di un abbonamento PlayStation Plus potrà scaricare gratuitamente sulla propria console due fantastici giochi. Nello specifico, a partire dal primo settembre sarà possibile scaricare il picchiaduro Street Fighter V ed il battle royale PUBG PlayerUnknown’s Battlegrounds.

PlayStation, svelati i giochi da scaricare gratis per il mese di settembre

Street Fighter V è offerto nell’edizione PlayStation Hits, ed oltre a presentare la schermata del titolo “Arcade Edition” include la modalità Arcade, la modalità Versus a squadre e la modalità online Battaglia extra, utile per sbloccare ricompense, XP e monete. Quest’ultime possono essere spese per acquistare nuovi personaggi. E’ possibile scegliere tra sedici personaggio, ciascuno dotato di una storia personale ed uno stile di combattimento unico.

PlayerUnknown’s Battlegrounds è, insieme a Fortnite, tra i battle royale più popolari al mondo. Un titolo di tipo survival che riprende le più importanti meccaniche del suo genere: cento giocatori combattono in un’arena e devono utilizzare tutte le risorse a loro disposizione per sopravvivere fino alla fine della partita.

Intanto, ricordiamo che è ancora possibile riscattare i giochi gratuiti di agosto. Se non lo hai ancora fatto, puoi scaricare gratuitamente sulla tua console Call Of Duty: Modern Warfare II Remastered e Fall Guys: Ultimate Knockout. Quest’ultimo, in particolare, è il fenomeno del momento ed è riuscito a raggiungere in poche settimane dal lancio un successo indiscusso.

Infine, ricordiamo che è possibile scaricare gratuitamente sulla propria PlayStation 4 due nuovi temi a tema UEFA Champions League. Potete scaricare i temi dai Link che troverete a seguire: