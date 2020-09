Pokémon Go è uno dei videogame che ha riscosso maggiore successo come applicazione smartphone per dispositivi Android e Apple. Continua ad essere uno dei giochi più scaricati e utilizzati perché il team di sviluppo di Niantics è continuamente a lavoro per aggiornare l’applicazione e introdurre delle novità per gli utenti, in modo da non rendere il gioco troppo monotono.

A questo proposito per i players è in arrivo un nuovo aggiornamento, ecco quali sono le novità per il mese di Ottobre.

Pokémon Go: in arrivo un nuovo aggiornamento e grandiose novità

Per gli appassionati del videogame sono in arrivo grandiose novità per il mese di Ottobre, in particolare il primo evento è previsto per il primo di Ottobre a partire dalle ore 22:00. I players hanno la possibilità di incontrare dei pokémon rari come Shedninja e il Pokémon cambiapelle fino al primo di Novembre alle ore 22:00. Successivamente sono previsti questi eventi:

Dalle 22 di venerdì 25 settembre 2020 alle 22 di venerdì 2 ottobre 2020 i players possono sfidare Zapdos nei raid a cinque stelle.

Dalle 22 di venerdì 2 ottobre 2020 alle 22 di venerdì 9 ottobre 2020, gli utenti possono sfidare Moltres nei raid a cinque stelle.

Dalle 22 di venerdì 9 ottobre 2020 alle 22 di venerdì 23 ottobre 2020, è possibile sfidare Giratina nella sua Forma Originale nei raid a cinque stelle e, “con un po’ di fortuna”, si potrebbe incontrare anche uno cromatico.

Sono previste delle grandiose novità, inoltre, per l’evento di Halloween. A quanto pare la casa sviluppatrice ha collaborato con Longchamp per inserire un evento a tema moda previsto dalle 17 di venerdì 2 ottobre fino alle 7 di sabato 9 ottobre. Secondo le ultime indiscrezioni sono previste altre novità.