Expert: a sorpresa il nuovo volantino di settembre con smartphone e pc

Expert, insieme a tutta la concorrenza, sta provando a far ritornare le persone nei negozi fisici per acquistare elettronica e non solo. Ovviamente questo noto marchio italiano incide soprattutto in questo mondo, quello degli smartphone, dei pc e di tutto ciò che riguarda la tecnologia in generale. Ora è nato ufficialmente il nuovo volantino di fine settembre, il quale permetterà a tutti di acquistare merce a prezzo di saldo.

Voglio attivo è quello di battere ogni forma di concorrenza, soprattutto visti i prezzi proposti. Expert permetti a tutti inoltre di usufruire dei prezzi del volantino anche non recandosi all’interno degli Store. La promozione è disponibile anche sul sito online e, con i costi di spedizione che ovviamente saranno a parte.

Expert offre agli utenti il nuovo volantino di fine settembre con i prezzi migliori di sempre

Secondo quanto riportato all’interno del nuovo volantino di Expert sarebbero presenti dei prezzi davvero interessanti. A risultare subito all’occhio è chiaramente l’ultimo dispositivo top di gamma di casa Samsung, ovvero il Galaxy S20+ che include un prezzo di 799 €. Basti pensare che il prezzo di listino è fissato a 1029 € dall’azienda coreana.

Ci sono però tanti altri articoli interessanti, come ad esempio Xiaomi Mi 10 Lite che viene proposto ad un prezzo di soli 369 € con la nuova connettività in 5G. Ecco infine l’intero volantino per scoprire tutti i prezzi.