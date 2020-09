WhatsApp: questi smartphone non possono più usare l'app

Tutti gli utenti che utilizzano ogni giorno WhatsApp sanno che potrebbe arrivare un aggiornamento da un momento all’altro. L’opportunità di ottenere degli update è ormai un cult per tutti coloro che fanno utilizzo di questa grande piattaforma di messaggistica, la quale o interviene per riparare alcune situazioni, o semplicemente per introdurne delle altre.

Per farsi che ogni aggiornamento funzioni a dovere esprimendo tutte le sue potenzialità, WhatsApp e richiede che gli smartphone rispettino determinati requisiti. In questo caso altri dispositivi sono stati estromessi dalla lista di supporto, come avviene ogni anno. Dallo scorso mese di febbraio infatti sono diversi gli smartphone che non possono più utilizzare l’app.

WhatsApp: questi 37 smartphone non avranno più l’opportunità di utilizzare l’app