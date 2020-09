Il prossimo 24 settembre, Vivo solleverà il sipario su un nuovo smartphone chiamato V20 SE. Tuttavia per conoscere il device non c’è bisogno di aspettare la presentazione ufficiale. Le specifiche tecniche complete del terminale sono trapelate online e quindi possiamo conoscerlo in anteprima.

L’autore del leak è Sudhanshu Ambhore conosciuto su Twitter con il nickname Sudhanshu1414. Secondo quanto indicato, il nuovo Vivo V20 SE sarà caratterizzato da un display AMOLED da 6.44 pollici dotato di risoluzione FullHD+. Sul pannello sarà presente un notch a goccia e la protezione sarà garantita dalla protezione Gorilla Glass 3.

All’interno del device troverà spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 665 accompagnato da 8GB di memoria RAM e 128GB di storage interno. Non manca il sensore per rilevare le impronte digitali integrato all’interno del display.

Vivo V20 SE, il medio di gamma che si crede un flagship

Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore, il Vivo V20 SE potrà contare su una tripla fotocamera. Il sensore principale sarà da 48MP con apertura focale da f/1.8 a cui si affianca una lente ultrawide da 8MP e apertura focale f/2.2. La terza ottica fungerà da camera per rilevare la profondità di campo e quindi migliorare la resa degli scatti. La fotocamera anteriore invece sarà d 32MP pensata per scattare i selfie.

La batteria scelta per il Vivo V20 SE è da 4100mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W FlashCharge. Il sistema operativo al lancio sarà basato su Android 11 e integrerà la personalizzazione proprietaria FunTouch OS 11.

Per completare la scheda tecnica, il peso sarà di 171 grammo e ci saranno due colori disponibili al lancio, celeste e nero, come è possibile ammirare nella foto in apertura. Ancora nessun dettaglio per quanto riguarda la disponibilità e il prezzo ma ne sapremo di più dopo il lancio.