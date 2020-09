Ben 25 anni fa a Settembre nasceva eBay, il sito di e-commerce di longevo al mondo finora e anche uno tra i più popolari di tutto il pianeta, utilizzato dagli utenti per vendere oggetti di qualunque tipo.

Per celebrare questo grande traguardo, eBay ha deciso di lanciare una campagna costituita da numerose offerte e sconti, con prodotti che, grazie a speciali coupon, possono arrivare anche a ben 100€ di sconto.

Super offerte e sconti

Per celebrare questo venticinquesimo anniversario eBay sta mettendo in sconto numerosissimi prodotti, i quali si ritrovano ad avere anche un taglio pari a ben il 60%, con la possibilità di ridurre il prezzo ulteriormente grazie a speciali coupon, se siete quindi in cerca di un nuovo smartphone, tablet o televisore, questo è il momento perfetto per poter acquistarlo.

Hai quindi intenzione ad esempio di comprare un nuovo iPhone ? O preferisci virare su un cellulare Android come Xiaomi Redmi 9, Huawei P40 Lite, Samsung Galaxy S20 Plus ? Tutti questi device sono solo alcuni tra quelli che godono di uno sconto, il quale sarà usufruibile grazie al codice PITSET205, che offrirà uno sconto aggiuntivo del 5% per un massimo di 100 euro.

Bisogna sottolineare però che, il codice sconto, è applicabile solo su acquisti per un minimo di 30 euro ed effettuato attraverso PayPal o carta bancaria.

I prodotti in sconto sono davvero tanti e vari, da quelli di elettronica come console, laptop, videogiochi ed hard disk a quelli per la casa come piccoli e grandi elettrodomestici, se siete quindi interessati, recatevi presso il sito ufficiale per saperne di più.