YouTube Music ha aggiunto molte nuove funzionalità e miglioramenti negli ultimi due mesi; il più recente è abbastanza utile per coloro che desiderano ascoltare brani simili a quelli che hanno aggiunto nelle loro playlist preferite.

Come dice il titolo, YouTube Music ora offre le cosiddette “playlist assistive”, un modo semplice per fornire agli utenti suggerimenti di brani pertinenti in base al nome della playlist, ai brani esistenti nelle playlist e alla cronologia di ascolto.

YouTube Music continua ad aggiornarsi costantemente

L’algoritmo di Google ora saprà quale musica ti piace e suggerirà brani che non sono nelle tue playlist ma che potrebbero piacerti. La nuova funzione offre fino a sette suggerimenti durante la modifica delle playlist, ma puoi aggiungerne ancora di più quando premi il pulsante Aggiorna.

Se ti sei perso qualcuna delle precedenti nuove funzionalità introdotte da YouTube Music negli ultimi mesi, ecco un breve riepilogo delle più importanti. Innanzitutto, abbiamo playlist collaborative che ti consentono di creare e modificare playlist con altri utenti di YouTube Music. Sono state aggiunge le playlist della pagina del profilo che ti consentono di sfogliare le playlist di musica pubblica di altri ascoltatori e i video musicali caricati dalla loro pagina del profilo sul servizio di streaming musicale.

Con la nuova sezione “Mixed for You” nel feed della home page di YouTube Music, gli utenti possono trovare facilmente playlist create da Google, tra cui Discover mix, New release mix, Your mix e playlist di brani piaciuti. Ultimo ma non meno importante, YouTube Music è stato migliorato con playlist di genere e umore programmate per coloro che desiderano ascoltare brani specifici. Tutte le nuove funzionalità di YouTube Music sono ora disponibili in tutto il mondo su dispositivi Android e iOS.