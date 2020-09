Microsoft ha rivelato che Windows 10 riceverà una delle funzionalità software più utili della piattaforma mobile iOS di Apple. L’OS per PC accoglierà presto una funzione che riguarda il cursore e la barra spaziatrice che è stata a lungo popolare tra gli utenti mobili. Ciò offrirà un maggiore controllo su dove navigare sullo schermo semplicemente tenendo premuta la barra spaziatrice mentre si muove il dito.

Apple ha introdotto la funzionalità in iOS 12, con la funzione che richiama lo scorrimento del tastierino visto in passato sui dispositivi BlackBerry. Microsoft afferma che la tastiera touch può essere avviata su qualsiasi PC dalla barra delle applicazioni. Alcuni utenti potrebbero dover abilitarla facendo clic con il pulsante destro del mouse o premendo e tenendo premuto sulla barra delle applicazioni, quindi selezionando “Mostra pulsante tastiera touch” nel menù.

Windows 10, l’update arriverà per presto per i PC

La funzione apparirà come parte di una futura build di Windows 10, con Microsoft che integrerà il rilascio come parte della build di anteprima di Windows 10 20206, aggiungendo che era stata una richiesta popolare da parte degli utenti di tutto il mondo.

“Tutto quello che devi fare è posizionare un dito sulla barra spaziatrice e far scorrere il dito a sinistra, a destra, in alto o in basso. Mentre il dito si sposta, così farà il cursore, un carattere o una riga alla volta”, ha detto Microsoft nel suo anteprima delle note sulla versione della build.

Lo strumento potrebbe essere utile per coloro che utilizzano Windows 10 in modalità tablet. Potrebbe essere una caratteristica principale anche per i nuovi dispositivi portatili di Microsoft come Surface Duo. L’azienda si sta inoltre preparando per il rilascio della prossima generazione di Windows 10X, progettato specificamente per i dispositivi pieghevoli.