Poste Italiane: i consigli per non cadere nel phishing con le Postepay

Ogni giorno che si parla delle solite truffe Postepay, Poste Italiane perde ingiustamente credito agli occhi del pubblico. Infatti la colpa non è della nota azienda, ma degli utenti che inconsapevolmente concedono i propri dati a coloro che inoltrano i cosiddetti tentativi di phishing.

Sono stati in tanti a lamentarsi ultimamente di una nuova truffa che starebbe girando all’interno dell’e-mail e delle chat, la quale avrebbe già mietuto varie vittime. Come già detto, questi tipi di tranelli funzionano solo se a cascar ci sono gli stessi utenti. A loro viene fatto credere di dover concedere di nuovo i loro dati per registrarli, quando invece serviranno solo di esclusivamente per entrare nel loro conto.

Poste Italiane salva gli utenti dalla truffa sulle Postepay: ecco le linee da seguire