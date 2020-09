Anche l’IFA 2020 di Lenovo si scalda. In questi giorni sono stati presentati decine e decine di prodotti, ma uno in particolare ci ha colpito nella sua unicità. Si tratta in un notebook per il gaming, il Lenovo Legion Slim 7i. Perché é così particolare? Può essere considerato a tutti gli effetti il notebook da gaming con grafica RTX più sottile al mondo. Il suo spessore ha raggiunto appena i 18mm. Certo nulla in confronto ad un Asus Zen o al famoso Mac Book Air di casa Apple. Ma occorre anche considerare che in soli 18mm potrete disporre di una potenza al top sul mercato dei portatili. Ma niente si raggiunge e ottiene senza sacrifici: vediamo quindi seguito le specifiche e i prezzi del prodotto.

Le specifiche del notebook gaming RTX più sottile di sempre

Il Legion Slim 7i é una bestia in tutti i sensi. Un concentrato di potenza in un notebook dalle dimensioni ridotte che riesce a migliorare la portabilità di questo tipo di dispositivi. Con uno schermo da 15.6″, potrete scegliere tra la versione full HD a 60 e 144Hz, e quella 4k, disponibile solo nella versione a 60Hz con copertura del 100% dello spazio colore Adobe RGB.

I processori tra cui scegliere sono i famosi Intel i5 e i7 top di gamma, al quale si aggiunge la possibilità di montare un i9 dalle prestazioni estreme. Inoltre, grazie alla Nvidia GeForce RTX 2060 Max Q avrete una bella potenza grafica a disposizione per far girare i principali giochi del momento tranquillamente in 2k, e con qualche sacrificio in più per il 4k.

Come ben saprete, il problema principale dei computer da gaming è il surriscaldamento dei componenti. Dovendo lavorare a prestazioni massime per svariate ore, il problema della temperatura è sempre in primo piano per i produttori. Ma Lenovo ha cercato di sopperire a queste problematiche con il ColdFront 2.0, che riesce a incrementare l’airflow del PC e di conseguenza mantenere stabili le prestazioni per più tempo.

Il Lenovo Legion Slim 7i riesce a impressionare anche con le specifiche tecniche della tastiera, la quale presenta un tempo di risposta di 1ms, e una corsa dei tasti di 1.3mm con un meccanismo in grado di attutire il suono dei tasti, evitando il classico click dei normali notebook.

Ma senza dubbio l’aspetto che più interessa l’utente è anche il rapporto qualità prezzo di questi gioiellini tecnologici. Da quanto afferma Lenovo, sembra che questa nuova serie sia destinata ad avere un prezzo di partenza di circa 1399€. Da incrementare a seconda della scelta delle varie specifiche tecniche disponibili nel PC builder.

Cosa ne pensate di questo nuovo prodotto Lenovo? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime novità!