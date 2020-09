IFA 2020 a Berlino si sta svolgendo in questi giorni e le aziende principali in campo di tecnologia e innovazione stanno approfittandone per mostrare al mondo i loro nuovi prodotti, ovviamente ogni campo dell’innovazione è coinvolto, dagli smartphone ai PC passando anche ai prodotti per la casa.

In questo scenario Neato Robotics, azienda cardine in campo di aspirapolvere elettronici e intelligenti con sede a San Jose, ne ha approfittato per mostrare la sua nuova gamma di prodotti che prendono corpo in 3 modelli premium, D10, D9 e D8, presentati ufficialmente durante l’evento di oggi sul palcoscenico di IFA e in diretta streaming sul sito ufficiale di Neato, vediamo le novità e le innovazioni.

D10, D9 e D8, ecco le nuove features

Il CEO di Neato, Thomas Nedder, ha espresso il proprio entusiasmo riguardo la nuova gamma di prodotti, i quali racchiudono al loro interno uno sguardo al passato, frutto di un’esperienza di ben 15 anni nel campo della robotica, con una ovvia tensione al futuro, che pone l’ovvio obbiettivo di migliorare prestazioni ed efficacia dei robot aspirapolvere, ed è proprio questo che fa la nova gamma di Neato.

I nuovi tre modelli introducono delle migliorie sostanziali, che partono dal design comune a D, pensato per consentire di raggiungere tutti gli angoli della casa agevolmente, fattore a cui si unisce un hardware di elevata qualità e durabilità pensato per durare tanto senza deteriorarsi e un nuovo sistema di laser e sensori che, consentono al robot di individuare ostacoli fissi e in movimento sia per evitarli ma anche per tracciare una mappa di partenza dell’ambiente da pulire, in modo da effettuare un lavoro completo ed efficace senza cadere dalle scale e senza toccare i nostri pet.

A bordo viene montato poi il nuovo ed esclusivo filtro True HEPA, il quale consente a Neato D10 di catturare fino al 99,97% di allergeni e particelle sospese, come polvere e peli di animali sottili fino a 0,3 micron.

Il tutto sarà poi facilmente gestibile e programmabile grazie all’app per smartphone di Neato, la quale ci consentirà di calibrare e configurare orari e spazi da pulire in base alle nostre esigenze.

Neato D10

Top di gamma della serie D, il modelli D10 grazie al filtro True HEPA e alla batteria da ben 150 minuti di autonomia, si mostra essere il miglior aspirapolvere elettronico in circolazione, grazie anche al nuovo laser per evitare gli ostacoli basato su tecnologia LIDAR e chiamato LaserSmart.

Neato D9

Il vice top di gamma offre delle prestazioni di primissimo livello, esso infatti grazie al filtro HEPA offre una capacità filtrante del 99,5% accostata ad un’autonomia di ben 120 minuti, gode anch’esso della tecnologia LaserSmart.

Neato D8

Modello Entry Level della famiglia Neato D-design, offre un’ampia spazzola, la tecnologia LaserSmart e una durata della batteria di 90 minuti, pensato per chi vuole qualità senza spendere cifre eccessive.

la nuova gamma di Neato sarà disponibile a partire da autunno 2020 in tutti i punti vendita in Nord America, in Europa e in Giappone.