L’azienda cinese ZTE alla fine ci è riuscita e ha battuto sul tempo la concorrenza. Ha infatti ufficializzato sul mercato mobile il primo smartphone al mondo dotato di una fotocamera per i selfie integrata al di sotto del display, ovvero il nuovo ZTE Axon 20 5G. La parte frontale è infatti interamente occupata dallo schermo senza alcuna interruzione.

ZTE svela ufficialmente il primo smartphone con fotocamera sotto al display

Il nuovo smartphone dell’azienda è effettivamente il primo dispositivo pronto alla commercializzazione con al suo interno la nuova tecnologia che permette di integrare la fotocamera anteriore per i selfie all’interno dello schermo. In questo modo, la parte frontale del nuovo ZTE Axon 20 5G è interamente occupata dal display. Quest’ultimo è nello specifico un pannello OLED con una diagonale da 6.92 pollici e con un refresh rate pari a 90Hz. Data la presenza della selfie camera al di sotto del pannello, sono presenti alcune inedite tecnologie, come la Special OLED, la Transparent Cathode e la Trasparent Array che permettono di non avere interferenze con le componenti interne della fotocamera.

Sotto alla scocca del nuovo device è poi presente il già noto processore Snapdragon 765G di casa Qualcomm e questo piazza il nuovo smartphone direttamente contro gli ultimi device dell’azienda, come ad esempio il OnePlus Nord. Troviamo memoria RAM LPDDR4X e memorie interne UFS 2.1, mentre il resto della connettività è ben fornito (wi-fi dual band, NFC, 5G NSA/SA, ecc). Il comparto fotografico, infine, è composto da una quadrupla fotocamera posteriore con sensori fotografici da 64+8+2+2 megapixel.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato, ZTE Axon 20 5G è il primo device con questa nuova feature ad essere già pronto per la commercializzazione. Nello specifico, lo smartphone sarà disponibile in Cina dal 10 settembre in diverse colorazioni (Purple, Phantom Orange, Blue e Black). Il prezzo di partenza è di circa 280€ per la versione da 6/128 GB, mentre il prezzo massimo è di circa 356€ per la versione da 8/256 GB.