Come anticipato dai rumors e dai leaks delle scorse settimane, quest’oggi il produttore cinese ZTE ha tenuto un evento di presentazione online durante il quale è stato annunciato ufficialmente il nuovo ZTE Axon 11 SE 5G. Si tratta del primo smartphone dell’azienda ad essere alimentato dal nuovo processore di casa MediaTek, cioè il SoC MediaTek Dimensity 800.

ZTE Axon 11 SE 5G: ecco la scheda tecnica ufficiale

Come già accennato, il nuovo terminale di ZTE monta l’ultimo SoC arrivato in casa MediaTek. Quest’ultimo, dal punto di vista prestazionale, può essere comparato al SoC Snapdragon 765 e, proprio come quest’ultimo, è in grado di supportare la nuova rete 5G anche in modalità dual mode. I tagli di memoria sono diversi (passiamo da 6 a 8 GB di RAM e da 128 GB a 256 GB di storage interno), mentre il software presente a bordo è Android 10 con l’interfaccia utente personalizzata da ZTE, cioè la MiFavor UI.

Dal punto di vista estetico, il nuovo arrivato dell’azienda cinese può vantare la presenza di un ampio display forato IPS LCD da 6.53 pollici e in risoluzione FullHD+. Sul posteriore, invece, lo smartphone dispone di ben quattro fotocamere e quest’ultime sono collocate in una piccola zona quadrata (al centro della backcover è invece presente un sensore biometrico per lo sblocco). I sensori fotografici, nello specifico, sono rispettivamente da 48+8+2+2 megapixel con una apertura focale rispettivamente da f/1.8, f/2.2 e f/2.4. Sul fronte la fotocamera è invece da 16 megapixel.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo ZTE Axon 11 SE 5G sarà disponibile all’acquisto in Cina nelle colorazioni Aurora Glamour e Aurora Glacier. Il prezzo di vendita è compreso tra i 250€ e i 330€ al cambio attuale.