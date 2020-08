Anche per questi ultimi giorni della stagione estiva, la battaglia tra gli operatori sarà catalizzata dalle offerte e dalle iniziative previste da Iliad, Vodafone e TIM. Sino a questo momento, i tre provider ora citati hanno attirato l’attenzione del pubblico grazie a strategie commerciali molto aggressive e decise.

Vodafone, Iliad e TIM continua la battaglia delle offerte da 50 Giga

Una posizione di primo livello oramai è quella di Iliad. Il gestore francese ha fatto delle sue offerte low cost un vero e proprio marchio di fabbrica e continua su questa strada grazie all’iniziativa Giga 50. Gli abbonati del provider transalpino potranno quindi attivare una ricaricabile il cui costo è di soli 7,99 euro e che prevede chiamate senza limiti, SMS infiniti e 50 Giga per internet.

Il discorso è speculare per i nuovi clienti di Vodafone che possono beneficiare dell’iniziativa Special 50 Giga. Le soglie di consumo per questa ricaricabile prevedono sempre minuti no limits più 50 Giga per la connessione internet. Anche in questa circostanza, il prezzo sarà di 7,99 euro.

La risposta di TIM è speculare con la sua Steel Pro. I consumi della tariffa di TIM includono minuti illimitati e 50 Giga internet. Come per i provider rivali, il costo da pagare si attesta sui 7,99 euro.

Per tutte e tre le iniziative sarà necessario un contributo di attivazione dal valore di 10 euro. Una differenza da sottolineare. Se per Vodafone e TIM le promozioni sono rivolte solo a chi effettua portabilità del numero, con Iliad l’offerta Giga 50 si rivolge anche a chi attiva ex novo una rete.