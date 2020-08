Finalmente tutti gli utenti Android ed iOS con smartphone provvisto di chip NFC possono ottenere CIE ID Gratis. Stiamo parlando della nuova applicazione che consente di trasferire la propria carta di identità elettronico su smartphone in maniera sicura, facile e veloce. Concepita dall’Istituto Poligrafico della Zecca di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Interno rappresenta la via migliore per una estrema semplificazione delle procedure di riconoscimento ed accesso ai pubblici servizi. Ecco come funziona.

CIE ID arriva per Android ed iOS: scarica ora la nuova app gratuita

Chi ha rinnovato la carta di identità passando dalla versione cartacea alla moderna elettronica scopre di poter ottenere un altro supporto alla documentazione. In particolare, come previsto, è possibile associare il documento al telefono tramite la lettura dei dati. Avviene in totale sicurezza grazie all’uso di complessi firewall ed algoritmi di protezione concepiti nel rispetto dei massimi criteri di riservatezza.

Proprio come il database centrale in cui sono custodite le info per la CIE Standard anche quella digitale può contare sull’uso di potenti strumenti contro hacker ed intrusi pronti a clonare eventualmente i dettagli identificativi. Detto questo si scopre che grazie alla nuova prospettiva digitale è possibile esibire il documento tramite smartphone accedendo a tutti i servizi previsti dalla Pubblica Amministrazione.

Ulteriori progetti pare possano essere in corso per quanto riguarda il nuovo assetto alla gestione digitale dei documenti. Il prossimo step potrebbe configurarsi con l’arrivo del tanto atteso Passaporto Digitale, descritto per sommi capi da Apple reduce dalla proposizione di un recente brevetto. Qui si descrive hardware dedicato e software di supporto ad uso e protezione del documento.

Altri sistemi potrebbero convergere anche per patente e tessera sanitaria digitale per l’uso in ospedali, ASL, farmacie ed altre strutture ospedaliere correlate. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni ma è chiaro che in futuro cambieranno parecchie cose.