Da qualche settimana è disponibile la nuova carta di identità digitale. Non bisogna confonderla con la versione elettronica. In questo caso tutto passa per il nostro smartphone e più precisamente per una nuova app Android/iOS rilasciata dalla Zecca di Stato sotto la supervisione del Ministero dell’Interno che ne ha definito caratteristiche e sistemi di sicurezza.

Molti pensano che dopo questa presa di posizione digitale si possa giungere ad ottenere anche il Passaporto Digitale. Ci sta pensando Apple, reduce da nuove informazioni circa una nuova proprietà intellettuale che combina praticità e sicurezza. Tra non molto si potrebbe valutare anche l’idea della tessera sanitaria digitale. Stiamo correndo troppo con la fantasia? Scopriamo insieme le ultime novità.

Dopo la carta di identità Android arriva il Passaporto iOS

Non è un caso che si stia puntando ad una estrema semplificazione delle procedure di identificazione ed accesso ai pubblici servizi. Causa lockdown e nuova presa di posizione delle istituzioni si richiede la necessità di un approccio diverso che riduca l’impatto burocratico a favore dell’utente.

Il nuovo brevetto Apple segue la scia della CIE ID includendo un innovativo ed avanzato sistema a microchip che protegge le informazioni sensibili. Per la carta di identità sono in uso specifici certificati con firma digitale e firewall solidi contro potenziali intrusioni e furto di informazioni sensibili.

Il fatto che il Sistema Sanitario Nazionale possa adeguarsi a questa nuova moda digitale non è da escludere sebbene in merito non vi siano ancora indiscrezioni di sorta o notizie con carattere uffciale.

Aspetteremo ulteriori istruzioni mentre è già possibile trasferire la propria CIE sul telefono utilizzando il protocollo NFC sui telefoni Android ed IOS compatibili.