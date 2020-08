Con il mese di agosto, Animal Crossing: New Horizons si è popolato di nuovi pesci, insetti e creature marine. Catturarli tutti è fondamentale per chi ha intenzione di completare il Museo, ed anche con una certa rapidità. Alcune di queste creature, infatti, abbandoneranno presto l’isola e non sarà più possibile catturarle, o almeno non lo sarà per un bel po’. Occorrerà poi aspettare il periodo dell’anno adatto per vederle rispuntare e – eventualmente – catturarle.

In questo articolo, dunque, non solo forniamo la lista di tutti i pesci, gli insetti e le creature marine che sono approdate sull’isola di Animal Crossing nel mese di agosto, ma anche quelle che la abbandoneranno a settembre.

INSETTI

Mesi Orari Posizione Prezzo Locusta migratoria Da agosto a novembre Dalle 8:00 alle 19:00 Terra 600 Cavalletta Da agosto a novembre Dalle 8:00 alle 19:00 Terra 400 Walker Cicala Da agosto a settembre Dalle 8:00 alle 17:00 Alberi 400

PESCI

Mesi Orari Posizione Prezzo Tartaruga dal guscio molle Da agosto a settembre Dalle 16:00 alle 9:00 Fiume 3750 Murena Da agosto a ottobre 24 ore Mare 2000 Ray Da agosto a novembre Dalle 4:00 alle 21:00 Mare 3000

CREATURE MARINE

Mesi Orari Prezzo Verme piatto Da agosto a settembre Dalle 16:00 alle 9:00 700

A seguire, invece, l’elenco di tutti i pesci, gli insetti e le creature marine che non saranno più disponibili a partire da settembre.

INSETTI

Mesi Orari Posizione Prezzo Graphium sarpedon Da aprile ad agosto Dalle 8:00 alle 16:00 Vola in giro 300 Farfalla imperatore viola Da maggio ad agosto Dalle 4:00 alle 19:00 Vola in giro 3000 Cicala marrone Da luglio ad agosto Dalle 8:00 alle 17:00 Alberi 250 Cicala robusta Da luglio ad agosto Dalle 8:00 alle 17:00 Alberi 300 Cicala gigante Da luglio ad agosto Dalle 8:00 alle 17:00 Alberi 500 Cicala notturna Da luglio ad agosto Dalle

4:00 alle 8:00 dalle 16:00 alle 19:00 Alberi 550 Cicala Shell Da luglio ad agosto Tutto il giorno Alberi 10 Stigmodera Da aprile ad agosto Tutto il giorno Appare sui ceppi degli alberi 2400 Coleottero schoenherr Da luglio ad agosto Tutto il giorno Appare sui ceppi degli alberi 800 Chrysina resplendens Da luglio ad agosto Dalle 23:00 alle 8:00 Alberi 10000 Cetonia dorata Da giugno ad agosto Tutto il giorno Alberi 200 Coleottero cervo Da luglio ad agosto Tutto il giorno Alberi 2000 Coleottero lucanide Da luglio ad agosto Tutto il giorno Alberi 1000 Coleottero gigante Da luglio ad agosto Dalle 23:00 alle 8:00 Alberi 10000 Coleottero cyclommatus Da luglio ad agosto Dalle 17:00 alle 8:00 Alberi di cocco 8000 Coleottero dorato Da luglio ad agosto Dalle 17:00 alle 8:00 Alberi di cocco 12000 Coleottero giraffa Da luglio ad agosto Dalle 17:00 alle 8:00 Alberi 12000 Scarabeo kabutomushi Da luglio ad agosto Dalle 17:00 alle 8:00 Alberi 1350 Scarabeo atlas Da luglio ad agosto Dalle 17:00 alle 8:00 Alberi di cocco 8000 Scarabeo elefante Da luglio ad agosto Dalle 17:00 alle 8:00 Alberi di cocco 8000 Scarabeo ercole Da luglio ad agosto Dalle 17:00 alle 8:00 Alberi di cocco 12000

PESCI

Mesi Orari Posizione Prezzo Killifish Da aprile ad agosto 24 ore Stagno 300 Rana Da maggio ad agosto 24 ore Stagno 120 Pesce serpente Da giugno ad agosto Dalle 9:00 alle 16:00 Stagno 5500 Pesce napoleone Da luglio ad agosto Dalle 4:00 alle 21:00 Mare 10000 Calamaro Da dicembre ad agosto 24 ore Mare 500

CREATURE MARINE